Por Marielle, relatora da OEA antecipa vinda ao Brasil

A relatora do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos), a chilena Antonia Urrejola, vai antecipar sua visita de trabalho ao País após a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, assassinados na noite de quarta-feira passada, no Centro do Rio de Janeiro. A viagem oficial ao Brasil, prevista para novembro, deverá acontecer até maio.

Para Antonia, o assassinato de Marielle e Gomes tem características de execução sumária. "Marielle era uma mulher, era negra. Veio da comunidade da Maré. Por isso, em seu comunicado, a comissão insta o Estado para que as linhas de investigação analisem como hipóteses que este crime tenha como motivação sua atividade como mulher, afrodescendente, vereadora e defensora dos direitos humanos."

Segundo a relatora, a comissão também já enviou uma carta ao governo brasileiro solicitando informações sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. "A visita de trabalho será muito importante, pois nos permitirá ver as áreas específicas que requerem nossa maior atenção. Nos preocupa especialmente a situação das defensoras e dos defensores de direitos humanos", afirmou Antonia.

Ontem, o presidente Michel Temer (PMDB) confirmou que devem ser repassados entre R$ 600 milhões e R$ 800 milhões para a intervenção federal no Rio. Os valores serão definidos pela equipe econômica nesta semana, e a expectativa é de que sejam destinados entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões para o Ministério da Segurança Pública.

Em reunião, na noite de domingo, o Palácio do Planalto definiu que será enviada ao Congresso Nacional uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para o Rio de Janeiro. Temer anunciou ainda o envio de um projeto de lei de crédito especial para reforçar o orçamento da pasta da Segurança Pública.