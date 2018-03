'Se tem alguém que não gosta de mim aqui, vai me estimular a voltar', diz Lula em Bagé

A primeira parada da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela região Sul do País foi a cidade de Bagé, um dos 12 municípios que o petista deve visitar durante dez dias de viagem no Rio Grande do Sul.

Lula foi recebido por integrantes de movimentos de esquerda, entre eles o Movimento dos Sem Terra (MST). Em discurso próximo à Universidade Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - criada em 2005, durante o governo Lula -, ele afirmou: "A elite brasileira nunca quis que o povo mais pobre tivesse acesso à educação".

Em um carro de som ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-governador do Estado Tarso Genro e da senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Lula provocou: "Se tem alguém que não gosta de mim aqui, vai me estimular a voltar muitas vezes pra cá", disse, arrancando aplausos e ovações dos presentes.

Além de apoiadores de Lula, o evento também reuniu produtores rurais e manifestantes contrários ao petista. No início do mês havia sido aprovada ainda, pela Câmara de Vereadores de Bagé, uma moção de repúdio à visita do ex-presidente à cidade. A Brigada Militar (BM) manteve os grupos pró e contra Lula separados, buscando evitar conflitos.

Depois de Bagé, Lula foi a Santana do Livramento, onde se reúne com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.

Em nove dias, o ex-presidente percorrerá os três estados da região, perfazendo 2,7 mil quilômetros. Além de visitas a universidades, a agenda tem como ponto forte a visita ao mausoléu de Getúlio Vargas. De 24 a 27 de março, a caravana do petista pelo Sul do Brasil passará por outras nove cidades nos estados do Paraná e de Santa Catarina.

Nas etapas anteriores, Lula percorreu estados do Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.