Doria vence prévias do PSDB e disputará governo de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria Júnior, venceu neste domingo, em primeiro turno, as prévias do PSDB Estadual com 10.225 votos, ou 80,45% do total de quase 13 mil votos válidos, e vai disputar o governo de São Paulo pelo partido. Confirmou-se, portanto, o que o grupo de Doria previa.

A disputa foi acirrada não pelo placar, que conferiu vitória folgada ao prefeito de São Paulo, mas pelo ambiente tenso pela polarização criada entre Doria e seus três oponentes, José Aníbal, Floriano Pesaro e Luiz Felipe D'Ávila ao longo do processo. Os três concorrentes de Doria acusaram a direção do partido de favorecer o prefeito. O tucanato sempre procurou evitar embates, o que vem sendo quebrado desde a pré-candidatura à Prefeitura do hoje prefeito e pré-candidato a governador, João Doria.

Dória deixará o cargo em 7 de abril, data-limite para a desincompatibilização de cargos públicos. Assumirá, em seu lugar, o vice-prefeito Bruno Covas (PSDB). Na mesma data, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também deixa o governo paulista para ser candidato do PSDB à presidência da República.