PP deixa hoje pasta dos Transportes e direção do IPE

Dando sequência ao desembarque do governo do Estado iniciado na quinta-feira passada, com a saída de Ernani Polo (PP) da Secretaria da Agricultura, o PP deixa vagas hoje a Secretaria dos Transportes e a diretoria do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul (IPE), ocupadas, respectivamente, pelo deputado estadual Pedro Westphalen e por Otomar Vivian, ex-prefeito de Caçapava do Sul.

Apesar de o prazo final para a permanência do PP na gestão do governador José Ivo Sartori (PMDB) ter sido marcado para 15 de janeiro, a saída definitiva da sigla foi condicionada pela sanção aos projetos de lei que dividiram o IPE em duas novas autarquias, o IPE Prev e o IPE Saúde. Até o início da noite de domingo, o horário da assinatura dos projetos ainda não constava da agenda oficial do governador.

Com o desembarque, o PP fica livre para oficializar um nome próprio para a sucessão ao Piratini, que acontecerá em 24 de março. Disputam previamente o posto o deputado federal gaúcho Luis Carlos Heinze e Antônio Weck, que serão escolhidos por cerca de 2,8 mil filiados, de 471 municípios gaúchos.