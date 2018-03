Lula se encontrará com Mujica em Livramento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retoma, hoje, as atividades da Caravana Lula pelo Brasil, que inicia a etapa da Região Sul pelo município de Bagé, na Fronteira-Oeste do Estado. Neste primeiro dia de trajeto pelo Rio Grande do Sul, o petista visita, às 10h30min, o campus da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), criada durante a sua gestão. Em seguida, vai a Santana do Livramento, onde, às 15h30min, terá uma conversa pública com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.

Em Bagé, podem haver protestos de uma parte da população contrária à passagem do ex-presidente, representada por uma moção de repúdio aprovada, no início do mês, pela Câmara de Vereadores da cidade, e proposta por um vereador do PP.

O presidente do PT do Rio Grande do Sul, deputado federal Pepe Vargas, minimizou as chances de animosidade. "Se quiserem fazer demonstração contrária, façam, desde que não venham fazer manifestação onde nosso pessoal estiver, porque aí deixa de ser uma expressão democrática e vira uma atitude de confronto", disse. Para o parlamentar, no entanto, "o número de apoiadores do ex-presidente Lula será muito maior do que qualquer atividade contrária".

Lula chega em Bagé de avião, mas o restante da caravana será feito em três ônibus, que percorrerão um trajeto de cerca de 1,2 mil quilômetros. Depois de Livramento, o petista seguirá, amanhã, para uma reunião com reitores e diretores de institutos federais em Santa Maria, à tarde; à noite, realiza um ato público no bairro Nova Santa Marta. Já na quarta-feira, o petista parte para São Borja, onde pretende visitar o museu do ex-presidente João Goulart e o mausoléu de Getulio Vargas. Em 22 de março, quinta-feira, passa por São Miguel das Missões, Cruz Alta e Palmeira das Missões. Na sexta-feira, último dia de Lula no Estado, ele passa por Ronda Alta e Passo Fundo, onde visita os cursos de saúde do campus passo-fundense da Universidade Federal da Fronteira Sul. No mesmo dia, Lula termina a agenda em São Leopoldo, município cuja prefeitura é comandada pelo petista Ary Vanazzi.

De 24 a 27 de março, a caravana do petista pelo Sul do Brasil passará por outras nove cidades nos estados do Paraná e de Santa Catarina.