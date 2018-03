PSOL lança pré-candidatura de Robaina ao Piratini

O PSOL realizou, neste sábado, o lançamento oficial da pré-candidatura de Roberto Robaina ao governo do Estado. O evento ocorreu na Câmara Municipal de Porto Alegre e contou com a presença de cerca de 500 pessoas. Também estiveram presentes lideranças do partido, como a ex-deputada Luciana Genro, que irá concorrer à Assembleia Legislativa neste ano; o deputado estadual Pedro Ruas; e os vereadores Fernanda Melchionna, de Porto Alegre; Guto Lopes, de Viamão; e Fernanda Miranda, de Pelotas.

No início do evento, o partido realizou uma homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), assassinada na quarta-feira passada.

Robaina adiantou que fundará a candidatura em dois eixos: política econômica e segurança pública, com medidas como a luta pela revogação da Lei Kandir e a revisão das isenções fiscais a grandes empresas, além de investimentos voltados para a investigação e a prevenção de crimes contra a vida.