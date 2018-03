Definida lista tríplice para a Defensoria Pública

O governador José Ivo Sartori (PMDB) recebe, hoje, a lista tríplice com os indicados ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado. A composição da lista se deu por votação realizada entre os dias 12 e 16 de março, ficando com a seguinte composição: Cristiano Vieira Heerdt (atualmente no cargo), com 312 votos; Tatiana Kosby Boeira, com 109 votos; e Hilton Rogério Ferreira Vaz, com 47 votos. Após receber a lista, Sartori tem prazo de 15 dias para nomear o novo chefe da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que comandará a instituição no biênio 2018-2020.