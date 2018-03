Júlio César Bratz Lamb defende esvaziamento do poder político

Bruna Suptitz

O conceito de liberdade econômica tem sido atualmente usado por políticos apenas na tentativa de gerar votos, avalia o atual presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Júlio César Bratz Lamb. Defensor e estudioso de conceitos liberais nos campos políticos, econômicos e sociais, o engenheiro sustenta o “esvaziamento” dos poderes públicos e políticos – com menos interferência do Estado, alega, o indivíduo terá melhores condições de decidir sobre questões que dizem respeito à sua vida e não interferem no coletivo.

A saída do poder público de áreas de atuação hoje tidas como essenciais, como saúde e educação, seria suprida pela iniciativa privada, sendo o poder público apenas o intermediador entre o recurso e o acesso ao serviço. “É consenso entre os liberais que a segurança e a justiça têm que ser incumbências estatais”, explica. “Todo o restante, nós veríamos com absoluta convicção que não precisariam ser atividades estatais.”

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Lamb fala sobre as mudanças na relação entre empregador e empregado, possibilitadas pela reforma trabalhista. Para ele, “talvez não devesse haver leis trabalhistas”, mas, da maneira como está hoje, vê como positiva tanto inclusive para os trabalhadores. “Quanto mais emprego tiver, pior é a vida do empregador e melhor é a vida do funcionário, que pode escolher onde trabalhar. É isso que temos que buscar”, defende.

Jornal do Comércio - O conceito de liberdade na área econômica e política é hoje um pouco confuso, pois é usado por candidatos e políticos, mas não necessariamente tem relação com a atuação deles ou conflita com o próprio discurso. O que pode ser considerado hoje como um conceito de liberdade nos campos econômico e político?

Júlio Lamb - Sinto que os políticos sempre são, por natureza, identificadores de oportunidade. Eles sabem o que gera voto e começam a entender hoje que valores de liberdade angariam votos e por isso eles adequam seus discursos. Aí gera esse espectro político que cada um tenta se apropriar de uma fração dos conceitos de liberdade. Mas quando começamos a desviar para outros campos, eles ou já resvalam ou não concordam, de forma que entendemos claramente que ele não entende o conceito e o que está fazendo é se apropriar de uma parte daqueles valores. O que são basicamente os valores de liberdade? São, em suma, o respeito máximo aos indivíduos. E outorgar ao indivíduo que seja tomador de decisão de qualquer aspecto da sua vida. Isso vai imputar no campo social, ou seja, o que uma pessoa vai fazer da sua vida só é atribuição dela e de ninguém mais. Na pauta econômica, se ela quiser empreender, se ela quiser ser funcionária ou se ela quiser negociar se ela vai ter 10 meses de férias ou 2 meses, só vai imputar à ela. Na pauta política, é um desmantelamento do poder, em que o político deixe de outorgar os processos decisórios da sociedade. O que acontece hoje é que o político decide tudo hoje na nossa vida - se pode usar sal na mesa, se não pode usar sal na mesa. Toda a esteira social é decidida pelos políticos e a gente diz que não quer que essa decisão seja do político, mas que seja na ponta, no indivíduo. Inclusive respeita muito os princípios da subsidiariedade, que diz que, ao invés de decidirmos num ente central – governo federal – decidimos nos municípios. E o liberalismo é mais além ainda, ele diz ó o princípio de subsidiariedade é tão importante para nós que não é o município, é o indivíduo. Ou seja, é abaixo do município quem vai tomar o poder de decisão. E a decisão vai ser em qualquer campo: econômico, político e social.

JC - E como é que isso se aplica na prática, se o sistema que temos hoje não tem esse perfil?

Lamb – Não, o sistema que a gente tem hoje é bem distante, mas o trabalho, talvez infelizmente ou felizmente, deve passar pela via política. Mas o trabalho que temos que buscar é de um esvaziamento do poder público e do poder político. Que em algum momento – talvez eu soe exagerado, mas garanto que não – os políticos não se façam mais necessários. Isso não é utópico, isso é dizer a eles que a única coisa sob a qual eles devem legislar, é garantir que as instituições funcionem corretamente no país. Que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário funcionem, que o Judiciário seja o aplicador de lei, que a polícia seja um aplicador da força, ou seja, garantam a instrumentação institucional do país. E, fora isso, que eles não decidam nada, que eles deixem as pessoas decidir. Temos que buscar, de forma prática e pragmática, a eleição de pessoas que conheçam seus limites e se imputem como esvaziadores do poder político, e não como um demérito, mas reconhecendo as virtudes dos indivíduos que estão lá na ponta tomando decisão. Ou seja, que reconheçam a inépcia, por vezes, do poder político, e esvaziem o seu poder, fazendo realmente uma transferência de poder da vida política e pública para a vida da sociedade civil. Isso vai respeitar o princípio da subsidiariedade e vai respeitar, no fim, o cidadão que está lá na ponta vivendo nas cidades.

JC - Quem está na ponta, hoje, tem condições de viver em um modelo como esse? De ser responsável pelos atos e tomar suas decisões sem o poder público como um intermediário?

Lamb – Tenho absoluta convicção que ele tem. Normalmente é colocado para nós o discurso de que não temos condições de tomarmos nossas próprias decisões. Mas o político que nós vamos eleger ele é muito mais inteligente e vai tomar decisões melhores pela população. Olha que bom! Enquanto isso não é verdade. Também temos que romper a cultura no país de que o pobre é incapaz, o pobre é burro. O pobre é tratado com um idiota no país. Mas tem uma estratégia por trás de ele ser tratado dessa forma, de que ele precisa de um político que tome decisões por ele. Então se tira o poder, esvazia aquele indivíduo e ele não consegue fazer nada. Ele vai ao trabalho com um ônibus ou uma locomoção qualquer horrível. Quem fornece? Ente público. Quando ele precisa ir a um hospital e quase morre na fila do SUS, quem fornece? Ente público. Dizem que esse cara é mal educado (formação) e que deveria receber melhor formação, mas quem fornece? Ente público. Ele trabalha e ganha um salário mínimo que não o sustenta e 40% são impostos no Brasil, sem falar de imposto de renda, é imposto direto. Mas isso é ente público. Esse indivíduo é subtraído como pessoa pelo ente público em todas as suas esferas e continuamos dizendo que ele é incapaz. Quem sabe a gente rompe o elo e transforma as pessoas como capazes, tentando deixar de ter um mediador ou salvador que vá surgir na via pública e entender que as pessoas são capazes, são corretas, têm capacidade de tomar decisões e é assim que tem que ser. Enquanto não romper esse elo, automaticamente vai ter um político outorgando-se o direito e o dever de cuidar dos outros e aí nós continuamos como estamos.

JC - Esse é um modelo muito tratado politicamente, que a prioridade do governo tem que ser saúde, segurança educação, e o resto não. É a lógica desse pensamento?

Lamb – É muito próxima e aí, dentro dos princípios liberais, tem distinções de graduais, inclusive de mais ou menos liberais. Isso seria quase um princípio de um minimalismo de Estado, em que ele se outorgaria alguns poderes básicos de saúde, segurança e educação. Eu diria que é consenso entre os liberais que a segurança e a justiça têm que ser incumbências estatais, para ter isenção, de forma que não se exerça força e não faça justiça ninguém que não seja legitimado para isso num ente estatal. Todo o restante, nós veríamos com absoluta convicção que não precisariam ser atividades estatais. Os exemplos da saúde e da educação, acho que num primeiro momento podem continuar, apesar de resultados nefastos – estamos formando mal nossos alunos e estamos matando as pessoas nos corredores dos hospitais. Os caminhos alternativos são óbvios. As pessoas que não têm condições, que estudem em um colégio privado bancadas pelo ente público através por sistema de vouchers, como já tem no mundo inteiro. A saúde, a mesma coisa, não precisamos construir hospitais. Quem sabe a gente paga para quem não tem condição. Será que alguém não prefere ser assistido no (Hospital) Moinhos de Vento do que ser assistido em qualquer hospital público?

JC – Nessa linha, qual a tua avaliação sobre a pauta das privatizações, como o caso das que estão em curso no Rio Grande do Sul, como é o caso das estatais do setor energético, e no Brasil com a tentativa de privatização da Eletrobrás...

Lamb - Qualquer liberal que conheça os princípios vai defender ao máximo as privatizações. E não é pela defesa das privatizações em si, é pela ótica primária de que sequer deveríamos ter empresas estatais fornecendo serviços que tranquilamente poderiam ser fornecidos pela iniciativa privada. O que vemos hoje no Brasil são regimes de monopólios estatais, como por exemplo os correios. Quem sabe vende ou privatiza e chamamos toda a iniciativa privada a suprir. E colocamos quantas empresas quiserem e tiver espaço a competirem. Qualquer agenda de privatização vai ser sempre bem-vinda, porque é tirar poder da agenda política, troca de favores que vimos na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa, que está intimamente ligado as empresas serem estatais. Não vemos corrupção em empresa privadas, e se vemos, o prejuízo é dos proprietários, dos acionistas. É uma pauta iminentemente necessária para que o Brasil avance e se modernize.

JC – E quanto à reforma trabalhista, qual a sua avaliação? Existe uma linha de alegação de que ela prejudica, além do trabalhador, o próprio empresário, pela insegurança jurídica que criou.

Lamb - A reforma trabalhista é até mais fácil de falar sob a ótica liberal. Vai ser muito frutífero para a população que cada indivíduo negocie diretamente. O que prejudica o trabalhador não é a lei trabalhista, é ele estar desempregado. Hoje temos 14 ou 15 milhões de desempregados no Brasil que talvez encontrassem regimes mais fáceis, que eles aceitariam, porque aquilo é uma boa opção para no momento em que estamos. Mas não apenas isso, no momento em que o mercado de trabalho se fortalece, quem ganha força é o trabalhador, não é o empresário. É isso que temos que buscar, a negociação direta entre o trabalhador e o empregador.

JC – A empresa tem condições para isso? Em empresas grandes, quem seria essa pessoa?

Lamb - Qualquer empresa, independente do porte, tem hierarquias. Em uma multinacional, não tem como negociar com o presidente, mas tem como negociar com quem está contratando. A negociação já existe no ato da contratação. E aquele mesmo alguém que contratou vai ter que responder depois ao longo da carreira dentro daquela empresa. Se as empresas não conseguirem fazer isso, vão perder os seus talentos. A força do trabalhador existe tão mais quanto mais forte for o mercado de trabalho, quanto mais ofertas tiverem. Quanto mais emprego tiver, pior é a vida do empregador e melhor é a vida do funcionário, que pode escolher onde trabalhar. É isso que temos que buscar.

JC – A reforma trabalhista poderia ter avançado em alguns pontos?

Lamb - Sem dúvida, e vou além, talvez não devesse haver leis trabalhistas direto. De forma que o próprio empregador e o próprio trabalhador negociem diretamente quais são as condições em que eles se sentem confortáveis.

JC – Isso não confronta com a ideia de que tem que ter um poder moderador para definir se o que está sendo praticado é adequado? Porque é a lei que dá subsídio para se fazer o balanço...

Lamb - Não confronta, justamente encontra eco, porque no momento que o empregado combinou com o seu empregador, isso vai gerar um contrato, correto? Qual vai ser o papel do judiciário? Averiguar se o contrato privado, firmado entre as partes, está sendo cumprido. E aí entrará o papel do judiciário – outorgar e confirmar se o que foi combinado está sendo cumprido. Ele vai ter sobre o que deliberar. Não vai ser sobre a lei trabalhista, vai ser sobre o acordo entre as partes. E ainda assim vai encontrar vazão e necessidade de um sistema judiciário muito maduro, que consiga entender as particularidades de cada acordo, cada um deles vai ser diferente do outro. Cada um vai escolher seus regimes de trabalho e ter maior liberdades de tomar suas decisões.