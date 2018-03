PF abre inquérito para investigar munições que mataram Marielle

Polícias Federal e Civil vão trabalhar no rastreamento das cápsulas usadas no homicídio de Marielle MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito nesta sexta-feira (16) sobre as cápsulas das armas usadas no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). Marielle foi assassinada na noite de quarta-feira (14) após reunião com grupo de mulheres negras na Lapa, na região central do Rio. Os assassinos alvejaram quatro vezes o rosto da parlamentar. Outras três balas mataram o motorista dela, Anderson Pedro Gomes.

A Perícia da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio, divulgada pela TV Globo, concluiu que lotes das cápsulas foram vendidos à Polícia Federal em dezembro de 2006. A PF informou que, "além da investigação conduzida pela Polícia Civil pelo crime de homicídio, já foi instaurado inquérito no âmbito da Polícia Federal para apurar a origem das munições e as circunstâncias envolvendo as cápsulas encontradas no local do crime".

"A Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro reiteram o seu compromisso de trabalhar em conjunto para a elucidação de todos os fatos envolvendo os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes, ocorrido na noite da última quarta-feira, no Rio de Janeiro", completou a PF em nota.