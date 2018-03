Dodge diz que continua negociando acordos de delação

Dodge ressaltou que a lei determina sigilo dos atores envolvidos nos acordos e do conteúdo das cláusulas MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

Folhapress

Em Porto Alegre para um encontro de trabalho com a equipe da Operação Lava Jato, que reúne nesta sexta (16) suas forças-tarefas para celebrar os quatro anos de trabalhos, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que continua realizando tratativas para firmar acordos de delação premiada. Dodge é considerada mais reticente quanto ao uso do instrumento do que seu antecessor, Rodrigo Janot.

Na manhã desta sexta, ela disse que a Procuradoria precisa caminhar com segurança, pois a delação é um instrumento novo, sobre o qual pairam muitas dúvidas jurídicas. A procuradora-geral também ressaltou que a lei determina o sigilo dos atores envolvidos nos acordos e do conteúdo das cláusulas. Ela disse que, no momento certo, os acordos serão tornados públicos. Dodge afirmou, ainda, que tão importante quanto desvendar os crimes é exigir o cumprimento dos termos da colaboração, como a apresentação de provas e o ressarcimento dos cofres públicos.