Velório de Marielle Franco reúne milhares no Rio

Os corpos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deixaram a Câmara do Rio sob aplausos FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL/JC

Milhares de pessoas acompanharam, nesta quinta-feira, o velório da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na noite da quarta-feira, no Centro do Rio de Janeiro. O corpo da vereadora chegou à Câmara Municipal de Vereadores, na Cinelândia, sob fortes aplausos. Ela era aguardada ao som de "Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor, companheira me ajuda, que eu não posso andar só", cantado pela multidão, além de gritos de "quem mexeu com a Marielle atiçou o formigueiro" e "Marielle, presente!". O nome do motorista Anderson Pedro Gomes também foi entoado.

O cortejo da parlamentar assassinada passou por um cordão de isolamento, na escadaria da Câmara, formado por mulheres negras à frente e outras milhares de pessoas atrás.

Marielle, de 38 anos, foi assassinada com quatro tiros na cabeça na noite de quarta-feira, quando ia para sua casa no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, retornando de um evento do movimento no negro, na Lapa. A parlamentar viajava no banco de trás do carro quando os criminosos emparelharam com o veículo da vítima e atiraram.

O motorista Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, que dirigia o carro da vereadora, também morreu na hora. Uma assessora da vereadora que também estava no veículo sobreviveu ao ataque.

Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016 no Rio de Janeiro, com 46.502 votos. Nascida no Complexo da Maré, era socióloga, com mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo feito dissertação sobre o funcionamento das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) nas favelas.

Trabalhou em organizações da sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré (Ceasm). Também coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio. Recentemente, Marielle havia assumido a relatoria da comissão da Câmara de Vereadores do Rio responsável por monitorar a intervenção federal na Segurança Pública do estado. Com frequência, ela fazia denúncias contra a violência policial em comunidades.

O assassinato de Marielle resultou, também, em uma série de atos programados País afora, em pelo menos 11 capitais. De manhã, manifestações ocorreram em Salvador e Brasília. À tarde, manifestações aconteceram em São Paulo, Recife, Belém, Natal, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte entre outras cidades. Em Porto Alegre, o PSOL chamou para o ato "Somos tod@s Marielle", na Esquina Democrática, às 17h30min. Centenas de pessoas homenagearam a vereadora e, por volta das 19h30min, deixaram o local em marcha pela avenida Borges de Medeiros, no Centro.