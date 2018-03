'Aguardemos prévia do PSDB para definir apoio', diz Alckmin sobre disputa em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), evitou nesta quinta-feira (15) manifestar apoio à pré-candidatura do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), ao governo do Estado. Alckmin disse que, antes de tomar qualquer decisão, é preciso aguardar a realização das prévias do partido, prevista para o próximo domingo (18) para a definição de quem será o candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

"Vamos aguardar primeiro as prévias. A homologação da candidatura é só na convenção", disse o tucano, depois de participar de painel durante a edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial, que este ano ocorre em São Paulo.

Ele negou que a realização de prévias cause um racha no partido. "O Doria só foi candidato a prefeito de São Paulo (em 2016) porque fizemos prévia. Todos diziam que isso ia dividir o partido e ele ganhou no primeiro turno. Foi o melhor resultado eleitoral desde a fundação do PSDB", afirmou.

Além de Doria, o vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), também tem interesse em ser candidato a governador. Na quarta-feira (14), primeiro dia do fórum, Doria foi enfático em seu apoio à pré-candidatura de Alckmin a presidente. O governador, no entanto, ainda não manifestou apoio à pré-candidatura de Doria.