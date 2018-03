PSOL fará ato 'Somos todos Marielle' nesta quinta em Porto Alegre

O PSOL em Porto Alegre fará ato no fim da tarde desta quinta-feira (15) em reação à execução a tiros da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, que gera repercussão internacional. Marielle, uma liderança popular na cidade e dedicada à causa de direitos humanos, foi morta no final da noite dessa quarta-feira (14) no Centro da capital fluminense.

O gabinete da vereadora Fernanda Melchionna (PSOL) está chamando o ato nas redes sociais como "POA - Somos todos Marielle! Não nos calarão". A manifestação começa às 17h30min, na Esquina Democrática, no centro da Capital.

"Que a luta de Marielle Franco jamais seja esquecida!", postou o deputado estadual do PSOL no Estado, Pedro Ruas, em sua página no Facebook. Marielle nasceu no Complexo da Maré, era socióloga e foi eleita vereadora da Câmara do Rio com 46.502 votos. Ela decidiu pela militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes na Maré.

"O crime covarde e traiçoeiro será sempre denunciado. A guerreira Marielle Franco terá seu nome lembrado em cada gesto de solidariedade com quem sofre, em cada denúncia contra os poderosos, em todas as lutas do nosso povo mais sofrido, #mariellepresente", afirmou Ruas, citando a hashtag dos posts da morte.