Marun diz que irá levar impeachment de Barroso à próxima sessão do Congresso

Agência Brasil

O ministro Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira (15) que apresentará na próxima sessão conjunta do Congresso Nacional o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. "Entendo que esse surto absolutista na mente do ministro Barroso tem de ser detido", disse Marun ao deixar a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde participou do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR.

De acordo com Marun, há elementos suficientes para justificar o pedido. "Ainda não está redigido porque não se redige uma peça de impeachment em uma tarde. Mas minha expectativa é de que na próxima sessão do Congresso eu me licencie do cargo de ministro da Secretaria de Governo e vá, na condição de deputado, entregar ao Eunício Oliveira presidente do Senado e do Congresso o meu pedido".

Durante o programa, Marun fez críticas a Barroso, tanto por ter quebrado o sigilo bancário do presidente Michel Temer, quanto por ter decidido restabelecer apenas em parte o decreto de indulto natalino editado no ano passado. Ao fazer isso, Barroso manteve fora do indulto os presos que cometeram os chamados crimes de colarinho branco.

"Barroso quebra, agride e desrespeita a Constituição. Ministros não estão no STF para quebrar a Constituição. Eles não legislam."

Perguntado sobre como recebeu as críticas da Associação dos Juízes Federais (Ajufe) e de alguns parlamentares, de que esse pedido de impeachment teria por trás uma tentativa de intimidação e represália ao Poder Judiciário, Marun estendeu suas críticas à entidade representativa dos juízes, por não se posicionar quando um ministro do STF desrespeita a Constituição e a independência dos poderes.

Marun afirmou que tem recebido o apoio de parlamentares e populares, após ter anunciado a decisão de pedir o impeachment de Barroso. A uma pergunta, se estaria recebendo o apoio de alguém do primeiro escalão do governo, o ministro disse que é dele e não do governo a decisão de fazer o pedido.