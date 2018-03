Maia inicia viagens como pré-candidato à Presidência

Uma semana após lançar sua pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), inicia nesta quinta-feira (15) uma agenda de viagens pelo País. Ele pretende percorrer os 26 estados usando um jatinho particular bancado pelo partido ou em voos comerciais, e não em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Maia também pediu que alguns servidores que o auxiliam na Casa deixem os cargos para trabalharem na pré-campanha.

O DEM informou que pagará o aluguel do jatinho particular com recursos do fundo partidário, da mesma forma que fez nas duas campanhas de Maia para a presidência da Câmara, em 2016 e 2017. Até a semana passada, o parlamentar fluminense vinha usando aeronaves da FAB para viajar pelo País para compromissos muitas vezes estranhos ao cargo. Maia viajou 63 vezes em jatos da FAB desde dezembro, sendo 33 para o Rio, seu domicílio eleitoral.

Da Câmara, Maia deve dispor apenas dos policiais legislativos. Segundo a Polícia Legislativa, enquanto continuar como presidente da Casa, o parlamentar fluminense terá de viajar acompanhado da segurança, mesmo que para eventos eleitorais. Nas eleições de 2014, o então presidente da Câmara e hoje ex-deputado preso Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) teve direito à segurança de policiais legislativos enquanto fazia campanha ao governo do Rio Grande do Norte.

O primeiro destino de Maia será a Paraíba, onde jantará com empresários e parlamentares na noite desta quinta-feira na capital, João Pessoa. Na sexta-feira, 16, o presidente da Câmara vai a Catolé do Rocha, cidade a 450 quilômetros da capital e na qual nasceram o pai dele, o vereador do Rio César Maia (DEM), e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin. César, porém, não acompanhará o filho na viagem.

Em Catolé, Maia deve ser recebido pelo prefeito em exercício da cidade, Laurinho Maia (DEM), primo do presidenciável. A previsão é de que o parlamentar fluminense se reúna com lideranças locais e almoce com familiares. Na volta, o presidente da Câmara deve fazer uma parada em São Bento, cidade conhecida como a "Terra das Redes", onde conversa com produtores locais.

Da Paraíba, Maia seguirá para o Rio de Janeiro, onde cumprirá agenda no Sábado (17) em Cabo Frio, no interior do Estado. Na segunda-feira, o presidenciável viajará para Belo Horizonte para participar da cerimônia de filiação ao DEM e do lançamento da pré-candidatura ao governo de Minas Gerais do deputado federal Rodrigo Pacheco (MG). Pacheco foi um dos seis deputados do MDB que se desfiliaram da sigla.

Com 1% nas pesquisas de intenção de voto, Maia viajará pelo País para tentar se tornar mais conhecido pela população. "A prioridade fundamental é que ele possa estar nas ruas do Brasil, conversando com as pessoas, se expondo e ouvir e recolher essas sugestões da população. Rodrigo ainda tem um nível de desconhecimento muito grande. O que pode permitir que ele amplie o seu nível de conhecimento é ter coragem para se expor", disse o presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Para ACM Neto, Maia está preparado "para tocar no coração das pessoas". "Diria que a estratégia é ele estar pronto para se expor, para ir para as ruas, mas também estar pronto para dizer o que pretende fazer pelo País, de maneira sincera, que é o estilo dele. Não precisa estar dando risada, não precisa estar sendo o que ele não é. Ele tem que ser o que ele é", afirmou o prefeito da capital soteropolitana.