Meirelles diz que primeira prioridade de seu governo seria garantir emprego

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quarta-feira (14) em conversa com internautas no Twitter, que sua primeira prioridade, caso seja eleito presidente da República, será garantir emprego aos brasileiros. Outras metas, elencou, serão manter a inflação baixa e o "uso competente" dos recursos públicos para garantir melhorias nas áreas de saúde, educação e segurança.

"A primeira prioridade é garantir emprego dos brasileiros. Para isso, é necessário uma economia crescendo, uma política econômica bem sucedida. Em segundo lugar, uma inflação baixa para que o salário não seja corroído ao longo do tempo. Depois, o uso competente dos recurso públicos, garantindo melhor saúde, melhor educação e mais segurança para população. E, finalmente, transporte, infraestrutura, energia mais barata e mais disponível", disse.

Na conversa, Meirelles afirmou que a população espera um novo presidente da República que transforme o Brasil num "país certo", fazendo com que, em primeiro lugar, os brasileiros se orgulhem do País. "E isto está a caminho e vamos chegar lá", disse. Ele disse que o País precisa de governos que tenham comportamento ético, "uma carreira de integridade e que dê confiança aos brasileiros pela competência e honestidade". "Em resumo, o Brasil precisa inspirar orgulho a todos os brasileiros", disse.

Questionado, o ministro também deu sua opinião sobre o que deve ser feito na área da segurança pública. "A primeira coisa é exatamente um reforço do policiamento, melhor equipamento e treinamento dos policiais, o uso de forças federais se necessário. Em resumo, num primeiro momento, é necessário controlar, punir o crime", declarou. Num segundo momento, ele defendeu ser "muito importante" educar os jovens, "propiciar emprego para esses jovens e também esportes, saúde, lazer". "Precisamos dar ocupação e ocupação produtiva a todos, para que não sejam atraídos para atividades criminosas", disse.

Em uma tentativa de humanizar sua imagem como pré-candidato à Presidência da República, Meirelles, aconselhou nesta quarta-feira seus seguidores no Twitter a criarem cachorros. Para ele, os animais trazem uma "presença afetiva" que faz muito bem a todos.

"Tenho cinco cachorros e gosto de todos: a mãe e quatro filhos. A que apareceu no Instagram foi a filha mais velha. E é uma farra. Acho que cachorro é um movimento, uma presença afetiva que faz muito bem a todos. Eu aconselho", disse o ministro em conversa com internautas no Twitter.

Meirelles deu a declaração um dia após postar no Instagram uma foto com uma de suas cachorras. A foto faz parte da estratégia do ministro de ampliar sua presença nas redes sociais, onde costuma alternar fotos de eventos oficiais que participa como ministro e imagens de sua vida particular.

Enquanto não confirma se será candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, Meirelles também tem intensificado viagens pelo País, dado entrevistas diárias a rádios do interior. Desde dezembro, Meirelles concedeu 25 entrevistas a emissoras de 12 Estados.

Como mostrou a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicada na segunda-feira, com menos de 1% nas pesquisas eleitorais, Meirelles passou a dividir a agenda de ministro com a de pré-candidato em busca de popularidade. Desde dezembro, voou 42 vezes com a FAB, em 8 ocasiões para fora do eixo Rio-São Paulo.

Na segunda-feira, ele participou de um evento em Cuiabá (MT) e nesta quarta estará em Criciúma (SC) para um evento na associação empresarial do município. Meirelles também participou de cultos da Assembleia de Deus e da formatura de uma turma de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).