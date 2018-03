Temer pede uma solução jurídica para o RRF

Bruna Suptitz

O governo federal admitiu rever as regras para a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A sinalização foi dada ontem pelo presidente Michel Temer (PMDB).

No ano passado, a adesão foi rejeitada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por entender que o Estado não cumpria os requisitos de despesa com pessoal e pagamento da dívida estabelecidos pelo programa.

A articulação política do governador José Ivo Sartori (PMDB) para aderir ao RRF contou com o apoio do próprio Temer, que, em reunião no Palácio da Alvorada, determinou que a STN encontre uma solução "jurídico-constitucional" para o impasse relativo ao comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado com gasto de pessoal e serviço da dívida.

"Temer comandou a reunião e colocou seu saber jurídico em razão da interpretação", disse o deputado federal gaúcho Darcísio Perondi (PMDB), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e póximo ao presidente.

Para ter acesso ao socorro proposto pela União, é preciso que esse comprometimento seja de no mínimo 70%. Em seu cálculo, o governo chegou ao valor de 70,2% da RCL comprometida, no ano de 2016, com a folha do funcionalismo e o pagamento das parcelas mensais da dívida.

Já a STN adotou o mesmo cálculo usado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que indicou empenho de 57,98% no mesmo período para esses quesitos.

"(Temer) disse que tem caminho, sim, para optar pelo parecer do Tesouro", completou Perondi, lembrando que o cálculo do governo era aceito como válido pela STN antes da discussão do RRF.

O procurador-geral do Estado, Euzébio Rushel, também esteve na reunião e, segundo ele, Temer afirmou que, "quando a legislação dá margem para alguma interpretação", deve ser usada para solucionar impasses como esse.

"Insistimos com o governo federal que é uma questão de interpretação. Superada essa questão formal, temos como avançar. Nossa expectativa é de avançar antes mesmo de o TCE concluir a consulta", completou Rushel.

Essa consulta foi exigida pela Secretaria do Tesouro, e setores do governo estadual interpretam que ela não representa a necessidade de concordância com o cálculo feito pelo tribunal.

Ao fim da reunião em Brasília, Sartori afirmou que mostrou ao presidente Temer "que fizemos o nosso dever de casa. Fomos o Estado que fez a reforma administrativa mais profunda em sua estrutura". Além dele, secretários e ministros gaúchos estiveram presentes na ofensiva, acompanhados de todos os deputados federais gaúchos do PMDB.