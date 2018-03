STF torna Jucá réu por corrupção e lavagem

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu, ontem, denúncia contra o senador Romero Jucá (PMDB-RR), que foi transformado em réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, ele foi acusado de ter recebido propina da Odebrecht no valor de R$ 150 mil, disfarçada de doação eleitoral para seu partido, em 2014. Em troca, teria apresentado emendas parlamentares para favorecer a empresa. Jucá é o primeiro réu de delações da Odebrecht.

Agora, o parlamentar responderá por ação penal e, ao fim das investigações, será condenado ou absolvido. Não há prazo para isso acontecer. Jucá responde a outros 12 inquéritos na Suprema Corte, pelos mais diversos motivos. São investigações iniciadas na Lava Jato, na Zelotes e também por desvios de recursos da usina de Belo Monte, por exemplo. Desses inquéritos, a Procuradoria-Geral da República já apresentou denúncia em três, mas elas ainda não foram julgadas pela corte.

A decisão de ontem foi unânime, com os votos dos ministros Marco Aurélio Mello, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux não estava presente à sessão.

A denúncia contra Jucá foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em agosto do ano passado, com base em delações premiadas de executivos da Odebrecht. Segundo as investigações, depois da promessa do senador para garantir que a Medida Provisória (MP) nº 651 atendesse aos interesses da Odebrecht, a empresa doou R$ 150 mil ao diretório do PMDB de Roraima. No mesmo dia, o diretório doou o mesmo valor à campanha de Francisco de Assis Rodrigues a governador do estado de Roraima, que tinha Rodrigo Jucá como vice.

Em encontro com Cláudio Melo Filho, Jucá teria prometido tentar a relatoria da MP conhecida como "pacote de bondades", que reduziu o valor de impostos pagos por empresas. Apesar de não ter conseguido a relatoria da proposta, o senador foi escolhido presidente da comissão criada para a analisar a MP. Jucá apresentou 23 emendas, das quais sete foram aprovadas. Jucá também teria atuado na tramitação da Medida Provisória nº 656, do mesmo ano. Ele apresentou emenda para reduzir a zero a alíquota de PIS e Cofins.

O então procurador-geral Rodrigo Janot, responsável por apresentar a denúncia, comemorou a decisão da Primeira Turma. "O homem muda o mundo, e o mundo mudado muda o homem. Bons ventos!", escreveu.

Na época da apresentação da denúncia, o advogado do senador, Antonio Carlos de Almeida Castro, criticou o fato de a denúncia ter sido apresentada antes mesmo de a Polícia Federal ter concluído as investigações, e disse que a intenção era criminalizar a política.