Operação Lava Jato contrata advogados e amplia membros do comitê para investigação

A CCR da Lava Jato contratou o escritório TozziniFreire Advogados como assessor legal do Comitê Independente no âmbito das investigações relativas à Operação. A empresa diz que contratará em breve outro escritório de advocacia com atuação internacional.

No final de fevereiro, o operador Adir Assad afirmou em depoimento de sua delação premiada à Lava Jato ter recebido por meio de suas empresas de fachada cerca de R$ 46 milhões de concessionárias de rodovias do Grupo CCR.

A delação integra a documentação da 48ª fase da operação, que investiga irregularidades em rodovias e envolve concessionárias no Estado de São Paulo. A companhia havia afirmado que não tinha sido notificada, comunicada ou tem qualquer relação com as atividades associadas à Operação Lava Jato, mas que ao tomar conhecimento do assunto pela imprensa iniciou investigação interna.

Foi criado o Comitê Independente, o qual passam a integrar o consultor André Béla Jánszky e o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Carlos Mário da Silva Velloso, ao lado dos conselheiros independentes da CCR Luiz Alberto Colonna Rosman e Wilson Nélio Brumer. Também faz parte dos trabalhos a Control Risks, consultoria internacional em processos de investigação corporativa, que foi contratada pelo TozziniFreire para assessorar os trabalhos de investigação.

"Dessa forma, o Comitê pretende assegurar que os trabalhos de investigação atendam tanto à legislação brasileira quanto aos mais altos padrões internacionais, inclusive em atenção à expressiva base de acionistas estrangeiros da Companhia. O Comitê Independente, ao final dos trabalhos de investigação, reportará seus resultados ao Conselho de Administração", diz a empresa, em fato relevante divulgado na noite de segunda-feira (12).