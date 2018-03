Pela primeira vez, Gleisi cita possibilidade de Lula ser preso

Agência O Globo

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, divulgou neste domingo um vídeo pelo Facebook em que falou pela primeira vez sobre a provável prisão do ex-presidente Lula, condenado pelo Tribunal Federal Regional (TRF-4) a 12 anos e um mês no processo sobre o tríplex do Guarujá. A senadora diz que a prisão do petista será o maior atentado à democracia no Brasil, conclama militantes a fazerem campanha contra e afirma que o PT "vai com Lula até as últimas consequências".

"Vivemos tempos sombrios no Brasil. Não temos normalidade democacrática, política e institucional. É nesse processo que a perseguição de Lula acontece", explica a senadora.

O PT defende que o Supremo Tribunal Federal coloque em pauta novamente a discussão sobre o cumprimento da pena após julgamento em segunda instância.

"Querem prender o Lula por uma condenação de um tribunal de 2ª instância. A Constituição brasileira é clara. Ninguém pode se preso senão por trânsito em julgado de sentença condenatória. E trânsito em julgado é quando o último tribunal dá o seu veredicto sobre o processo. E o último tribunal é o Supremo Tribunal Federal", argumenta a senadora.

E conclama os petistas e militantes de movimentos sociais a fazerem campanha de "esclarecimento ao povo".

"A prisão de Lula é um dos maiores retrocessos à sociedade brasileira, à nossa democracia e às conquistas de direito", disse.

E concluiu: "a prisão de Lula vai ser muito perversa ao povo brasileiro. Nós temos que deixar bem claro: a gente não vai assistir mansamente à prisão do nosso líder, aliás, o líder do povo. Nós vamos com Lula até o final. Nós vamos com Lula até as últimas consequências".