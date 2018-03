Justiça mantém sigilo na delação de Basegio

A juíza substituta na 10ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, Rosália Huyer, acolheu o pedido do Ministério Público (MP) para manter o sigilo sobre o conteúdo das delações do ex-deputado estadual Diógenes Luís Basegio (ex-PDT) e o ex-assessor Alvaro Luis Ambros. A delação conteria denúncias contra quatro deputados estaduais - com foro privilegiado - e um ex-parlamentar. Segundo a magistrada, o conteúdo não diz respeito à denúncia do processo criminal contra os réus. Por isso, originou novo procedimento investigativo que está a cargo do Procurador-Geral de Justiça. Basegio responde a processo criminal desde 2016.