Wesley Batista é hostilizado em restaurante em São Paulo

Folhapress

Vídeos que circulam na internet mostram o empresário Wesley Batista, sócio da JBS, sendo hostilizado por clientes em um restaurante no Itaim Bibi, bairro da zona sul de São Paulo. Segundo o estabelecimento, a manifestação aconteceu na tarde deste domingo (11), durante o horário do almoço. O empresário deixou o local logo após o ato.

Wesley está em liberdade desde 21 de fevereiro, após habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no caso da prisão por insider trading, uso de informação privilegiada para manipular o mercado de ações. No restaurante, o empresário foi confundido com o irmão, Joesley Batista, dono daJ&F, solto na sexta-feira (9) após decisão da Justiça de Brasília. Os clientes gritaram "fora, Joesley", "ladrão" e "palhaço". A reportagem não conseguiu contato com a assessoria da JBS.