Partidos discutem candidatos e alianças

Marcus Meneghetti

Os diretórios estaduais dos partidos se mobilizaram neste fim de semana para discutir candidaturas, alianças e estratégias para a disputa ao governo do Estado nas eleições deste ano. No PP, o pré-candidato a governador, deputado federal Luis Carlos Heinze, se reuniu sábado com lideranças locais da região das Missões. No mesmo dia, o PPS realizou seu Congresso Estadual, no qual não só elegeu a nova diretoria, mas também recebeu representantes de outras siglas com quem pode se coligar no pleito.

Heinze - que, para ser candidato, enfrenta uma disputa interna no PP com o advogado Antonio Weck - defendeu a sua candidatura no Centro Nativista Boitatá, em São Borja. No local, lotado com militantes do partido, ele recebeu apoio de 114 prefeitos da região, oito deputados federais e estaduais, além do deputado federal pelo estado de Santa Catarina, Espiridião Amim. As prévias acontecem no dia 24 de março.

"Estamos trabalhando para unir os apoiadores da candidatura própria do partido e do meu nome", resumiu Heinze - que vai participar de outros eventos semelhantes ao longo da semana, em diversas regiões do Estado.

Como outros pré-candidatos já estão negociando alianças para o pleito, o pré-candidato do PP tem se preocupado com isso também. "Por isso, já temos marcado um jantar nesta semana entre as bancadas estadual e federal do PP e as do PTB", revelou.

O PRB também está no radar, tanto que uma reunião com o deputado federal Carlos Gomes deve ocorrer nos próximos dias. "Esses partidos querem se coligar nas eleições proporcionais. A maioria dos partidos não aceita isso. Já conversei com as nossas bancadas e esse vai ser um dos nossos diferenciais: aceitaremos esse tipo de coligação", declarou Heinze.

Na Capital, mais precisamente no auditório do Hotel Ritter, o PPS realizou o Congresso em que elegeu Cesar Baumgratz como presidente da legenda. O recinto ficou lotado com militantes de todas as regiões do Estado.

Depois de eleita a nova Executiva e diretório, os convidados de outras siglas se pronunciaram. Entre os presentes, estavam o pré-candidato do PTB, Delegado Ranolfo Vieira; o pré-candidato do PSDB, Eduardo Leite; o presidente estadual do PSB, deputado federal José Stédile; e o vereador de Porto Alegre Ricardo Gomes (PP).

"Como é ano eleitoral, convidamos alguns representantes de partidos que podem ser aliados, tanto na majoritária quanto na proporcional. Foi uma oportunidade de ouvi-los sobre os projetos para o Rio Grande do Sul", comentou a deputada estadual Any Ortiz (PPS).