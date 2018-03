Marco Aurélio prorroga prazo de inquérito que investiga Calheiros

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o prazo para conclusão do inquérito que investiga os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE). Essa é a segunda vez que o ministro autoriza a prorrogação. Na primeira, em 24 de agosto de 2017, o prazo foi estendido por 30 dias.

Os dois são investigados por terem supostamente praticado crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na construção da obra Canal do Sertão, trecho da Transposição do Rio São Francisco em Alagoas.

A prorrogação foi solicitada pela Polícia Federal. O delegado Antonio José Silva Carvalho, responsável pelo caso, afirmou que há diligências pendentes, e indicou como indispensáveis as oitivas de Inácio Loyola (deputado estadual e suposto beneficiário de doação do PMDB de Alagoas), Carlos Fadigas (ex-presidente da Braskem), Marcelo Cerqueira (vice-presidente da unidade de petroquímicos básicos da Braskem), Isaias Ubiraci e Fernando Migliaccio (ex-executivo da Odebrecht), com o intuito de "identificar os operadores" de Calheiros e Bezerra Coelho.