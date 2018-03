Ex-presidente da BRF é solto em São Paulo

Agência Brasil

O ex-presidente global da BRF Brasil, Pedro de Andrade Faria, foi solto hoje (9) pela Polícia Federal em São Paulo. Ele estava preso temporariamente desde segunda-feira (5) após decisão do juiz federal André Wasilewski Duszczak, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa (PR). A prisão temporária expirou hoje.

A BRF foi o principal alvo da 3ª fase da Carne Fraca, que recebeu o nome de Operação Trapaça, deflagrada na segunda-feira pela Polícia Federal (PF). O grupo é investigado por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactéria Salmonella pullorum. As fraudes foram constatadas entre 2012 e 2015. Onze pessoas tiveram mandado de prisão decretado, entre elas ex-executivos do grupo.

Na ocasião, a BRF informou, em nota, que "a companhia segue as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de seus produtos, e há mais de 80 anos a BRF demonstra seus compromissos com a qualidade e segurança alimentar, os quais estão presentes em todas as suas operações no Brasil e no mundo".