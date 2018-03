Governo do Estado deposita salários até R$ 3.000 nesta sexta-feira

O salário dos servidores públicos com rendimento líquido entre R$ 1.750,00 e R$ 3.000,00 será quitado nessa sexta-feira (8) pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria da Fazenda, 87.769 mil servidores receberão o seu salário. Assim como em outros meses, a Sefaz precisou ter em caixa um total de R$ 215,5 milhões, que são provenientes do início do calendário de recolhimento do ICMS. Até o momento o governo gaúcho quitou o salários de 208.199 matrículas de servidores.

O pagamento deverá entrar na conta corrente no início da noite. Na quinta-feira (8), o Estado havia pago os servidores com folha de até R$ 1.750,00. Os demais funcionários devem ter seus salários quitados até a próxima terça-feira (13), de acordo com o rendimento da receita até a data.

A parte líquida da folha de fevereiro fechou em R$ 1,216 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Poder Executivo contempla 342 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.