PDT nacional lança Ciro Gomes ao Palácio do Planalto

Em evento na sede nacional do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes lançou, nesta quinta-feira, pré-candidatura ao Planalto dizendo que vê "crescer nas costas uma responsabilidade muito grande" depois de ter "ajudado o Lula por 16 anos".

Ele disse que quer ser candidato de "todos os brasileiros que tenham preocupação com o destino da Pátria", mas relacionou suas condições eleitorais à candidatura do ex-presidente petista.

Segundo Ciro, a situação eleitoral no Brasil se divide em cinco projetos políticos: o seu e o de Lula, no campo da centro-esquerda; o de Marina Silva (Rede), isolada; e os de Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), à direita.

"Bolsonaro (está) tamponando a evolução do candidato real dessa direita 'civilizada' do Brasil, que é o Alckmin. Problema deles", afirmou. "Mas eu vejo, no momento, em essas cinco candidaturas. O Bolsonaro tamponando o Alckmin, o Lula tamponando a minha evolução e, na medida em que outro não esteja no processo, eu e o Alckmin dividiremos a disputa no segundo turno."

Do seu lado, o presidente do partido, Carlos Lupi, afirmou que a candidatura é irreversível. A confirmação será em 20 de julho.