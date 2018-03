Movimento Livres oficializa filiação ao Novo

Após desfiliação em massa do PSL devido à chegada do deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) ao partido, integrantes gaúchos do movimento Livres formalizaram, na quinta-feira, o ingresso no partido Novo. Registraram a filiação, em evento na Câmara de Porto Alegre, os ex-presidentes estadual e municipal do PSL, Fábio Ostermann e Juan Savedra. Os dois pretendem se lançar em candidaturas legislativas nas eleições de outubro. Ostermann, que concorreu à prefeitura de Porto Alegre em 2016, defendeu o Novo como "único partido do Brasil que oferece espaço para a defesa coerente das ideias liberais". De acordo com o movimento, o ato deverá ser seguido por cerca de outros 50 integrantes do Livres. O evento contou com a presença do presidente estadual do Novo, Guilherme Enck, e do pré-candidato da sigla ao governo gaúcho, Mateus Bandeira.