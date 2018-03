Alckmin evita polarizar com Maia e promete 'suar a camisa' rumo ao 2º turno

Para Tarso Genro, abrir mão de eleição seria erro do PT

O ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT) disse ontem, em entrevista ao Grupo Estado, que o PT não pode abrir mão de disputar a eleição presidencial em outubro, mesmo que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja inviabilizada juridicamente