Vereadoras suplentes tomam posse pelo Dia Internacional da Mulher

Duas vereadoras suplentes do PT tomaram posse na Câmara de Porto Alegre na sessão plenária de ontem, como ato simbólico relativo ao Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje: Luísa Stern e Natália Alves.

Primeira mulher trans a assumir uma cadeira no Legislativo da Capital, a advogada Luísa Stern substituirá o vereador Aldacir Oliboni (PT) até amanhã. Durante estes três dias, a vereadora integrará a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (Cosmam). Em seu discurso, Luísa salientou o caráter histórico de sua posse. "Este dia é muito importante, um verdadeiro marco na cidade", destacou. "É a primeira vez que uma mulher transgênero assume um mandato, quebrando mais uma barreira. Mas não chego aqui sozinha." Luísa agradeceu a seus companheiros de militância LGBT, aos movimentos sociais e também à bancada do PT, por proporcionar "a democratização dos mandatos" por meio do rodízio de seus vereadores.

A vereadora também anunciou que, no período de titularidade na Câmara, irá encaminhar um projeto para a criação do Conselho Municipal LGBT. "Algumas cidades do Interior já têm, mas Porto Alegre, ainda não. Este tema será colocado em pauta", garantiu.

Já Natália Alves, que é líder comunitária e conselheira tutelar, ao subir na tribuna, salientou que "evoluímos muito, mas estamos muito distantes de conquistar todos os direitos", disse, citando questões como a autonomia do próprio corpo pela mulher e a divisão das tarefas domésticas em casa - "um espaço de exercício de igualdade".

Dos 36 vereadores eleitos de Porto Alegre, só quatro são mulheres entre os titulares na casa: Comandante Nádia (PMDB), Fernanda Melchionna (PSOL), Mônica Leal (PP) e Sofia Cavedon (PT).