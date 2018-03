Maia 'não será candidato do governo', diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, Antônio Carlos de Magalhães Neto (ACM Neto, DEM), afirmou ontem que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), "não será candidato do governo como não será candidato da oposição". "Rodrigo Maia será candidato do Democratas, do ideário que estamos construindo de um conjunto de ideias e propostas para o futuro do Brasil que serão apresentadas a partir de amanhã (hoje) na nossa convenção nacional", afirmou ACM Neto, após participar de reunião com o presidente Michel Temer (PMDB) e outros prefeitos de capitais, no Palácio do Planalto, para discutir segurança pública.

Hoje, Maia será oficialmente lançado pré-candidato à presidência da República pela sigla durante a convenção. O DEM divulgará, na convenção nacional, um manifesto no qual elenca suas prioridades na área econômica e social para o País e ignora a reforma da Previdência.