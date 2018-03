Vereadores defendem reeleição de Sartori e lançam Rigotto ao Senado

Os vereadores peemedebistas defendem a reeleição do governador José Ivo Sartori ao Palário Piratini e a candidatura do ex-governador Germano Rigotto ao Senado. Ontem, a Associação dos Vereadores entregou manifesto aos dois políticos expressando a vontade dos 1.174 parlamentares do partido no Estado.

De acordo com a executiva da associação, Sartori foi cauteloso ao receber o documento e disse que, antes de pensar em um nome para concorrer, é preciso pensar na continuidade do projeto em andamento. Quando questionado sobre a possibilidade de se candidatar à reeleição, o governador afirma que ainda é cedo para pensar no assunto.

Ao deixarem a reunião, os vereadores contaram que Sartori lembrou de duas outras ocasiões em que ele e Rigotto foram eleitos juntos: em 1976, como vereadores em Caxias do Sul e em 1982 para o cargo de deputado estadual. Já Rigotto admitiu que sua candidatura ao Senado é uma possibilidade,mas ponderou que a decisão depende da composição que será feita para eleição ao governo do Estado.