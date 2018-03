Resultado preliminar indica dois ítalo-brasileiros eleitos na Itália

Folhapress

Os resultados preliminares das eleições do último domingo (4) indicam que dois italianos nascidos no Brasil foram eleitos à Câmara dos Deputados da Itália: Fausto Longo e Luis Roberto Lorenzato. Os nomes, no entanto, ainda não foram confirmados, já que o anúncio oficial dos eleitos pode demorar dias.

O Parlamento italiano reserva quatro cadeiras da Câmara e duas do Senado à circunscrição da América do Sul. São legisladores eleitos pelos italianos residentes nessa região, entre os quais 400 mil vivem no Brasil. Eles têm os mesmos poderes dos deputados e senadores eleitos dentro da Itália. Havia uma ítalo-brasileira dentro da legislatura anterior, Renata Bueno.

Os resultados preliminares sugerem que esses quatro assentos da Câmara foram ocupados por quatro siglas distintas: Maie (27,7%), Usei (18,7%), Partido Democrático (16,2%) e Liga (11,7%). Os candidatos mais votados dentro de cada uma dessas listas devem ser eleitos, segundo a lei eleitoral italiana.

O representante do Partido Democráticona América do Sul é o arquiteto Fausto Longo, que foi antes senador italiano. Já o principal candidato da Liga, de direita ultranacionalista, é Luis Roberto Lorenzato, advogado e proprietário de uma vinícola.

Segundo os números provisórios, nenhum italiano nascido no Brasil foi eleito ao Senado, em que dois partidos conseguiram tomar um assento cada um: o Maie (31,6%) e o Usei (20,4%). A Câmara italiana é formada por 630 deputados. Já o Senado reúne 315 legisladores eleitos. O voto é facultativo na Itália.

Apesar de os deputados e senadores eleitos na América do Sul representarem a Itália, e não suas circunscrições, suas campanhas foram marcadas por acenos à população italiana no exterior. Uma das plataformas clássicas é prometer agilizar o processo de reconhecimento da cidadania, que hoje leva anos. Bueno, por exemplo, aprovou um incremento de verbas aos consulados durante seu mandato.

Outro interesse desses legisladores é o de reforçar a corrente comercial entre Brasil e Itália, reduzida em 30% desde 2013, data da última eleição italiana (foram US$ 7,5 bilhões em 2017).