Entidades veem ameaça de censura com decisão do TSE sobre pesquisas

Iniciativas que podem representar tentativas de censura ou ameaça à liberdade de expressão tendem a se multiplicar perto dos períodos eleitorais, segundo entidades que lidam com o tema.

No caso mais recente, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restringiu o alcance de pesquisas de opinião, vetando a formulação de perguntas não relacionadas à eleição. "As pesquisas fornecem elementos, produzem informação para que as pessoas possam tomar suas decisões", diz o diretor-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, crítico a interferências no trabalho dos institutos.

Iniciativas unilaterais, afirma a secretária-executiva da Associação Brasileira de Jornalismo (Abraji), Cristina Zahar, "encontram um momento propício" antes da eleição. "Vemos isso com receio e com muita apreensão", diz Cristina. "Repudiamos toda iniciativa que possa violar nosso direito de jornalista de informar e o direito das pessoas de serem informadas."