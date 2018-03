Avaliação negativa da gestão de Temer é de 73,3%, diz pesquisa

A pesquisa CNT/MDA, divulgada ontem, indicou que a avaliação positiva do governo Michel Temer (PMDB) teve uma leve melhora, subindo para 4,3%, ante 3,4% do último levantamento, feito em setembro de 2017. A oscilação, entretanto, está dentro da margem de erro.

Segundo a pesquisa, a avaliação negativa do atual governo também teve uma sutil queda. Na pesquisa anterior, 75,6% avaliavam negativamente o governo, e agora 73,3% dizem desaprovar o governo. Para a entidade, fatos novos podem supostamente explicar a melhora do indicador, como a intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação do Ministério da Segurança Pública e o desempenho da economia.

A desaprovação pessoal de Temer atingiu 83,6%, e a aprovação ao jeito do peemedebista governar é de 10,3%. Na pesquisa, realizada em setembro, 84,5% desaprovavam o presidente e 10,1% aprovavam.

A pesquisa também revela que 69% dos entrevistados são a favor da intervenção federal no Rio de Janeiro e que a decisão do governo foi correta. Para 62,1%, a intervenção deve resolver o problema da segurança pública no estado, total ou parcialmente. A criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é aprovada por 62,8%.

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões do País. A pesquisa foi realizada entre 28 de fevereiro a 3 de março. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.