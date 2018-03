Com galerias ocupadas, votação do projeto Adote um Escritor é adiada

Mesmo que as galerias da Câmara Municipal de Porto Alegre estivessem ocupadas por integrantes do movimento #SouAdote, carregando cartazes amarelos que levavam a hashtag, a votação do projeto Adote um Escritor foi adiada para amanhã.

A principal pauta prevista para a sessão ordinária do Legislativo da Capital na tarde de ontem era a apreciação do veto parcial do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) a emendas de vereadores protocoladas ao projeto de lei que trata do Orçamento Municipal para 2018.

Entre as emendas está a que destina R$ 400 mil para a aquisição de livros para os acervos das escolas municipais e financia transporte para visita de autores às escolas, proposta pela Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura.

Mobilizados pelas redes sociais, os apoiadores da iniciativa foram à Câmara para protestar contra o veto do Executivo municipal. No entanto, os profissionais que trabalham com políticas de formação de leitores e incentivo à leitura não viram a matéria ser apreciada, mesmo que estivesse em segundo lugar na priorização da casa.