Boulos se filia ao PSOL após se lançar candidato pelo partido

O coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, se filiou, na tarde desta segunda-feira, ao PSOL. Em conversa com jornalistas, o presidente da sigla, Juliano Medeiros, afirmou que a candidatura de Boulos já foi referendada pelo partido em dezembro e deve ser oficializada em conferência política neste sábado.

Definida como histórica para membros das instâncias nacional, estadual e municipal do partido, a filiação do presidenciável contou com a presença dos deputados do PSOL Ivan Valente, Chico Alencar e Glauber Braga.

Segundo o pré-candidato, o objetivo da campanha será construir um projeto para o Brasil dos 99%, e não para o 1% mais rico da população. "Queremos trazer a população para o tabuleiro da política", declarou. Boulos afirma que a primeira ação de seu governo seria revogar medidas da gestão Temer. "Quero dizer que, se confirmado presidente da República, a primeira medida que faremos é organizar um plebiscito para revogar todas as medidas desse governo ilegítimo do Michel Temer."

Segundo o presidente do PSOL, estão cotados para construir o projeto de campanha de Boulos: Laura Carvalho (colunista da Folha de S.Paulo) e José Luís Fevereiro (Economia); Daniel Cara, Luiz Araújo, Lisete Arelaro e André Caldas (Educação); Maria José Maninha e Maria de Fátima de Sousa (Saúde); Luiz Eduardo Soares (Segurança); e Flávio Campos (Esporte).

Medeiros afirma que "será um programa reformista radical", mas realista, formulado a partir das propostas recebidas pela plataforma Vamos, da frente Povo Sem Medo, do MTST.

A vice da chapa será a indígena Sonia Guajajara, coordenadora da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).