Morre o ex-presidente da Câmara de Porto Alegre Cleon Guatimozim

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre Cleon Guatimozim, 83 anos, faleceu na noite de sexta-feira, na Santa Casa de Porto Alegre. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Guatimozim entrou na Câmara nos anos 1960 e foi vereador por quase 27 anos, presidindo o Legislativo nos anos de 1970. Durante sua gestão na presidência da casa, em 1979, Guatimozim restituiu os mandatos dos vereadores Glênio Peres e Marcos Klassmann, cassados pela ditadura militar em 1977.

Trabalhista, militou no antigo PTB, partido pelo qual se elegeu para o seu primeiro mandato de vereador. Migrou para o antigo MDB no período do bipartidarismo, retornando ao trabalhismo, já no PDT, a partir da redemocratização, sendo um dos fundadores da sigla idealizada por Leonel Brizola.

Ao encerrar o seu último mandato, em 1992, Guatimozim assumiu a defesa dos vereadores aposentados, criando e presidindo uma associação com esse fim, em apoio àqueles que serviram ao Parlamento municipal e as suas famílias. O velório foi realizado no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal, e o enterro aconteceu no sábado, no Cemitério São Miguel e Almas.