PMDB não integrará base de Marchezan

Diego Nuñez

"Não há possibilidade de (o PMDB) compor com o governo (Nelson) Marchezan (Júnior, PSDB)", afirmou o presidente municipal da sigla, Antenor Ferrari, após reunião com a bancada de vereadores de Porto Alegre na sexta-feira. Embora a pauta do encontro fosse apoio pontual a projetos enviados pelo Executivo à Câmara, o assunto de uma possível participação no governo foi discutido após informações de que o PMDB estaria negociando apoio em troca de cargos circularam nas redes sociais.

Segundo Ferrari, uma aliança em âmbito municipal com os tucanos "não se cogita. O prefeito não convidou, e nós também não desejamos". O deputado federal e ex-prefeito José Fogaça, que esteva presente na reunião, afirmou que o encontro foi convocado para analisar as reformas que o governo está propondo.

"Como o prefeito está conversando com as bancadas sobre suas propostas legislativas, tivemos uma reunião focada nessa questão", afirmou o ex-prefeito. Fogaça disse que o "PMDB não exerce e não exercerá nenhum cargo no governo", e que o partido não abrirá mão de sua independência, mas que "não irá se omitir de debater soluções que dizem respeito ao Legislativo, não do âmbito do Executivo".

O vereador André Carús corroborou a fala de Fogaça e pontuou momentos em que a bancada peemedebista apoiou pautas do governo por entender que, "de alguma forma, contribuem para superar a dificuldade financeira do município", como a reforma administrativa e autorização para contratação de empréstimos para concluir obras da Copa.

"O grande problema", aponta Carús, "é que o governo não faz uma coalizão. Trata individualmente com os vereadores, o que causa maior dificuldade". Ele defende que o PMDB não faça parte da base de Marchezan. De acordo com Fogaça, "não há posição contrária ou favorável a qualquer matéria".

Já Ferrari destaca a importância do diálogo para o avanço das pautas, uma questão muito debatida desde que Marchezan assumiu o Paço Municipal e que "depende muito do próprio prefeito". Para ele, a disposição para conversas "não está melhor, nem pior. O prefeito tem lá seu estilo, que, às vezes, não é muito afeito ao diálogo". Também participaram do encontro o secretário-geral do partido, Alexandre Borck, e os vereadores Idenir Cecchim, Comandante Nádia e Mendes Ribeiro - Valter Nagelstein, presidente do Legislativo, não compareceu por motivo de saúde e foi representado pelo assessor Gil Almeida.