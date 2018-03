PSB reconduz Carlos Siqueira ao comando do partido

Com a desistência do vice-governador de São Paulo, Márcio França, de disputar o comando da legenda, o PSB reconduziu Carlos Siqueira à presidência do partido durante o XIV Congresso Nacional, encerrado neste sábado, em Brasília. Em seu discurso após ser reconduzido ao cargo, Siqueira afirmou que o partido está unido e que espera que, nas eleições deste ano, se encerre a polarização entre PT e PSDB. O partido ainda não tem uma definição de que rumo seguirá em relação à disputa pela presidência da República, mas Siqueira destacou que o foco é buscar uma "solução que traga paz".

Na sexta-feira, o PSB aprovou uma resolução em que praticamente fecha as portas para um apoio à candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Pelo texto aprovado, se o partido optar por apoiar algum candidato de fora, terá de ser alguém do campo de esquerda, alinhado programaticamente com o PSB.

O partido também colocou como possibilidade não fazer coligação formal no primeiro turno, a fim de dedicar esforços na eleição de 10 governadores com potencial de vitória e na ampliação da bancada de deputados federais.