Boulos lança pré-candidatura ao Palácio do Planalto

Com respaldo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um potencial rival eleitoral, de personalidades de outrora do PT e de Marina Silva (Rede), o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, lançou, neste sábado, sua pré-candidatura à presidência, com a líder indígena Sonia Guajajara (PSOL) de vice. Ele se filiará ao PSOL nos próximos dias, e o partido deve oficializar a chapa na convenção do dia 10 de março.

A mensagem de Lula, transmitida em telão, martelou a ideia de que Boulos é um bom quadro político - para o futuro. O petista definiu o neófito eleitoral como "uma pessoa nova, que tem futuro, que pode se projetar". Também citou a pré-candidata Manuela d'Ávila (PCdoB), mas ignorou Ciro Gomes (PDT), nome à esquerda que melhor pontua em pesquisas.