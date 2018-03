Manuela D'Ávila diz que ela e Ciro estarão do mesmo lado no segundo turno

Folhapress

A presidenciável e deputada estadual Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) disse, na noite dessa sexta-feira (2), que ela e seu concorrente na disputa pelo Planalto Ciro Gomes (PDT-CE) vão estar alinhados no segundo turno das eleições deste ano. "Nós somos dois candidatos, a gente vai estar junto no segundo turno", declarou durante saída de uma palestra realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.

Ciro disse no Seminário Folha de Jornalismo que está buscando alianças com o PCdoB e o PSB. Na ocasião, ele também falou que Lula (PT) não deveria ser candidato à Presidência.

PDT, PCdoB e PSB vão se reunir na próxima terça-feira (6) para decidir se vão compor um bloco na Câmara dos Deputados sem a participação do PT.

No evento organizado pelos estudantes de direito, Manuela defendeu o direito de Lula de ser candidato e afirmou que isso não apresenta nenhuma contradição frente ao fato de eles serem possíveis concorrentes.

"Tirar Lula do processo eleitoral é acentuar a crise. Isso é mais uma etapa do golpe. Porque as saídas da crise pela direita, como as reformas trabalhista e da Previdência, não passam pela democracia", afirmou.

Ao falar dos governos do PT, ela também fez ressalvas e disse que os considera bons, mas limitados. "A gente sempre falou: Fora, Palocci [ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma]. Em 2003, já no início do governo [Lula], eu protestava em frente ao Banco Central em Porto Alegre". Palocci tinha uma agenda pró-mercado e fez parte da equipe de transição econômica entre os governos Fernando Henrique (PSDB) e Lula.

Além dos estudantes da Mackenzie, compareceram ao evento membros da União da Juventude Socialista (UJS), braço do PCdoB no movimento estudantil, como a presidente da entidade, Carina Vitral, e a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Marianna Dias.