Rio Grande do Sul inicia pagamento de PDVs de órgãos em processo de extinção

O governo do Estado iniciou, na quarta-feira, o pagamento aos servidores das fundações estaduais em processo de extinção e que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV).

Ao todo, 110 servidores aderiram ao plano, e o início do pagamento será no mês posterior ao desligamento do empregado, conforme disponibilidade de recursos no Tesouro estadual. O valor das indenizações refere-se ao salário do empregado no mês de outubro de 2017 e, a cada quatro anos de trabalho, é acrescido um salário. Esta semana, foi efetuado o pagamento de servidores de três fundações (Zoobotânica, Piratini - TVE e FM Cultura - e Metroplan), em um total de R$ 206 mil. Serão necessários cerca de R$ 20 milhões para custear o desligamento incentivado das unidades que estão em processo de extinção.