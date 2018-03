Pedetistas homenageiam Jango, que completaria 99 anos

O ex-presidente João Goulart, o Jango, teria completado 99 anos, nesta quinta-feira, se estivesse vivo. O PDT - sigla fundada pelo ex-governador Leonel Brizola, que, assim como Jango, iniciou a carreira política no PTB - prepara uma série de atividades para comemorar a proximidade do centenário do ex-presidente.

"Para nós (trabalhistas), o centenário do Jango iniciou neste 1 de março. Pretendemos organizar uma programação para reavivar toda a trajetória do Jango. Nossa primeira iniciativa vai ser a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que torna o João Goulart herói da pátria, um título que o Brizola já tem", projetou o presidente do PDT gaúcho, deputado federal Pompeo de Mattos.

Para o dirigente partidário, muitas das reformas de base de Jango continuam atuais, como, por exemplo, as reformas urbana e agrária. "Jango era um presidente do povo, muito popular. Ao contrário do presidente que temos hoje (Michel Temer, PMDB), que não gosta do povo, e o povo não gosta dele. A distância entre esse presidente e a população é abissal. Jango tinha tanta sintonia com o povo que assustou a elite, que, por sua vez, tramou o golpe militar de 1964", comparou.