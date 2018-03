Lula parece não perceber o que acontece no País, afirma o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) comentou, nesta quinta-feira, a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na entrevista concedida à Folha de S.Paulo, na qual o petista afirma que Ciro ou vai para a direita, ou não pode brigar com o PT, pois nenhum candidato ganharia a eleição sem apoio do partido ou do PSDB.

Ao ser questionado pelo apresentador José Luiz Datena, da Rádio Bandeirantes, Ciro inicialmente saiu em defesa de Lula, dizendo que, antes de ser uma pessoa de luta, Lula tinha um coração e que não era nada fácil para alguém com a trajetória do petista carregar uma condenação.

Na sequência, o pré-candidato classificou a afirmação de Lula sobre a subordinação dos candidatos ao PT ou PSDB como grave e rebateu o ex-presidente: "Lula parece não estar percebendo corretamente o que está acontecendo no País".

Segundo o pré-candidato, a fala de Lula alimenta a polarização no País entre direita e esquerda sem debater questões importantes para o Brasil.

"É a velha história de repartir o País entre coxinhas e mortadelas, caracterizar esse enfrentamento por 'miudices', ódios e paixões, enquanto o País está sofrendo todo o tipo de grave constrangimento no emprego, salário, violência, educação, saúde pública, que é o que de fato deveríamos estar discutindo", disse.

Segundo Ciro, os resultados apresentados pelo PT nas eleições de 2014 varreram o partido dos municípios brasileiros. "Em São Paulo, tinha um prefeito bastante respeitável, e ficou fora do segundo turno", afirmou, fazendo referência a Fernando Haddad (PT), que cogita para vice da chapa à presidência.

Ciro afirma que Lula não percebe a repulsa generalizada e até merecida da população em relação ao PT, e que o ex-presidente estaria até melhor que o próprio partido.