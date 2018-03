Segurança pública está entre maiores preocupações dos brasileiros, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (1º) que a reunião com governadores que promove tem uma simbologia de tentar mostrar que os estados também estão integrados ao governo federal em ações na área da segurança pública no País. Segundo Temer, o encontro é importante porque a segurança é um dos primeiros itens de preocupação da população do País.

"Queremos revelar, não apenas simbolicamente, que os Estados também estão integrados nessa batalha pela segurança pública", afirmou o presidente em discurso na abertura da reunião. Temer pediu aos governadores que reúnam as instituições e a sociedade em seus Estados para que possam se mobilizar a favor da segurança. "Sabemos que a segurança é um dos primeiros itens de preocupação do nosso povo brasileiro, e por isso a reunião aqui se deve a isso", disse.

Em sua fala, Temer lembrou a recente criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, cujo objetivo é cuidar "especificamente e robustamente" de crimes de natureza federal, ou seja, que estão previstos na Constituição. "O objetivo principal desse ministério é coordenar e fazer a integração da segurança pública em cooperação com os Estados federados. Digo cooperação para que não invadamos a competência que constitucionalmente é atribuída a Estados e municípios", declarou.

O presidente citou ainda em seu discurso a intervenção federal na área da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, anunciada em 16 de fevereiro. Ele chamou a intervenção de "cooperativa", por ter sido de "comum acordo" com o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão (PMDB), que aceitou a medida.