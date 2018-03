Veja as fotos da cerimônia de apresentação de resultados do Marcas

Confira abaixo algumas imagens da cerimônia de apresentação de resultados da 20ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada nesta terça-feira, no Teatro do Sesi. Outras fotos serão divulgadas no caderno especial que circula no dia 26 de março.

Publicado em .