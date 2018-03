Marcas do nosso tempo





Para Mércio Tumelero, estudo colabora para a compreensão do significado das marcas na economia

Alexandre Elmi

"Quais as marcas do nosso tempo?", perguntou o texto de apresentação do evento de premiação da 20ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, produzida por Jornal do Comércio e Qualidata, e divulgada todos os anos. A pergunta, escrita e lida pelo poeta e publicitário Luiz Coronel, foi parcialmente respondida pela lista das empresas mais lembradas e preferidas de 2018, que receberam a premiação em uma cerimônia na manhã de ontem, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, ao saudar os convidados e agraciados, sublinhou os 20 anos de realização do levantamento. Para Tumelero, ao longo dessa trajetória, o estudo colaborou para a compreensão do verdadeiro significado das marcas na economia. "O estudo mostra que a marca não é apenas um logotipo estampado no produto, mas um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que ela carrega", disse.

Depois de destacar os investimentos feitos em 2017 pelo JC em projetos digitais, Tumelero comentou os alicerces jornalísticos da empresa, cuja produção de conteúdo tem sido pautada pela qualidade e pela credibilidade. Para ele, a base da relação de confiança com os empresários está na postura de independência e isenção, "com o objetivo de entregar informações confiáveis e relevantes para as decisões estratégicas das suas empresas".

Tumelero reforçou o compromisso do Jornal do Comércio com a verdade, a informação correta e a credibilidade, ressaltando que esses atributos constituem um patrimônio acumulado em 85 anos de história. A longevidade, considera, reforça a responsabilidade de uma empresa de comunicação. "Fazemos jornalismo independente, cada vez mais útil e sintonizado com os leitores", garantiu.

Anfitrião do evento, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, citou o empresário Raul Randon, falecido no sábado, a quem prestou uma homenagem. Petry lembrou a proximidade da eleição de 2018, fazendo um apelo para que os candidatos se aproximem das empresas privadas antes de pensarem em sua viabilidade eleitoral. "São as empresas que fazem a economia avançar e promovem o desenvolvimento social", disse.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, destacou o papel jornalístico do JC, que, segundo ele, não se rendeu ao que chamou de "populismo da imprensa" e se manteve firme mesmo com a crise de conteúdo provocada pelas redes sociais. Marchezan traçou um paralelo entre as decisões de gestão das empresas agraciadas e os compromissos de um administrador público. "Nenhum de vocês escolheu ter a despesa maior do que a receita. Essa foi a escolha do populismo, que destruiu as máquinas públicas no Brasil e no mundo", afirmou. O prefeito convocou os empresários presentes para que participem da estrutura pública e apoiem as medidas de enxugamento e controle das despesas municipais.

O último a falar foi o governador do Estado, José Ivo Sartori. Ele elogiou o esforço do JC em destacar os resultados obtidos pelas marcas, pois a premiação ajuda a combater a desesperança e a promover convergências. "É uma pesquisa muito saudável para o mercado gaúcho", reconheceu. No início da saudação, o governador comemorou o esforço fiscal feito pelo Palácio Piratini. Ele disse que assumiu, em 2015, com uma previsão de déficit de R$ 25 bilhões e que chegará ao final de 2018 com uma perspectiva de R$ 8 bilhões de diferença entre receita e despesa. "Não se muda a estrutura sem alguma dor", comentou.

Sartori mencionou o calendário eleitoral de 2018, mas para ressalvar que a disputa não pode travar o ajuste que está sendo feito pela atual gestão. Ele prometeu que 2018 não será um "ano morto", pois mais mudanças precisariam ser promovidas. "Não contem comigo para demagogias em ano de eleição. Nunca me movi por isso", alertou o governador. Sartori defendeu que é preciso mudar o estado de espírito do Rio Grande do Sul, para seguir aplicando uma agenda de mudanças. "É o que propõe a pesquisa Marcas de Quem Decide. Vamos olhar mais para o que dá certo, vamos deixar de lado o pessimismo", reiterou.

A premiação contou com um espetáculo, o Bellepoque, que recria o ambiente de música e dança dos cabarés. O objetivo do show foi proporcionar um momento de encantamento. "Nos 20 anos do Marcas e nos 85 anos do Jornal do Comércio, entramos numa nova era e precisamos mostrar movimento para acompanhar o mercado. Se as marcas estão preocupadas com impacto e encantamento, também temos de buscar isso", explicou Beatriz Moraes, gerente de Marketing do JC, responsável pela organização do evento.

Novidades Marcantes





Entrega do Prêmio Marcas de Quem Decide 2018 na foto: Apresentação

Endereço

As novidades da 20ª edição do Marcas de Quem Decide começaram pelo local do evento. A cerimônia ocorreu, pela primeira vez, no Teatro do Sesi, junto à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Zona Norte de Porto Alegre. A estrutura comporta 1.773 lugares, numa área de 17.466 m².

Cores

Para criar um ambiente vibrante em que as fotos dos convidados se destacassem nas páginas do caderno Marcas de Quem Decide, que será publicado no dia 26, as tapadeiras ganharam formato diferenciado e jogo de cores. A aposta foi no laranja e no branco.

Interação

O público pôde participar da escolha das 10 marcas mais admiradas nesses 20 anos do Marcas de Quem Decide. Uma lista com 60 empresas foi disponibilizada na internet dias antes do evento para que os leitores montassem o Top 10. O resultado foi anunciado no teatro, com a entrega do reconhecimento (foto acima).

Emoção

A produtora D'Arte Multiarte abriu o evento com o espetáculo Bellepoque. Um musical ao estilo burlesque surpreendeu o público, com cantores e dançarinos.

Poema

Teve emoção também em forma de poesia. O escritor e publicitário Luiz Coronel abriu o evento com um texto feito por ele especialmente para o Marcas.

Cerimonial com estilo

O colunista de clubes do Jornal do Comércio, Ivan Mattos, fez as vezes de mestre de cerimônias na edição deste ano. Elegância completa.

Gostosuras

Os doces decorados pelos 20 anos do Marcas foram feitos pela Renata Maranghello. Os de churros fizeram sucesso absoluto.