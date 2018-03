As Marcas de Quem Decide em 2018 recebem reconhecimento





Cerimônia anual do Jornal do Comércio reconhece as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos

Henrique Riffel

Na manhã desta terça-feira (6), no Teatro do Sesi, na Fiergs, em Porto Alegre, foi realizada a 20ª edição do Marcas de Quem Decide. A cerimônia anual promovida pelo Jornal do Comércio reconhece as marcas mais lembradas e preferidas de gestores de empresas e altos executivos gaúchos.

Os 20 anos mostram que o Marcas de Quem Decide continua amadurecendo. A grandiosidade do evento foi marcada pelo começo suave da recitação do poema sobre os avanços tecnológicos da humanidade pelo publicitário e poeta Luiz Coronel. O show seguiu com a apresentação explosiva do espetáculo musical Bellepoque – porque a vida é um cabaré, inspirado no gênero burlesque.

O jornalista Ivan Mattos esteve à frente da apresentação, em novo formato da cerimônia. Mattos introduziu as personalidades presentes na temporada 2018, como o diretor presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori.

“Gostaria de ressaltar que 2017 foi um ano muito importante para o JC. Investimos forte na área digital. Hoje estamos presentes em todas as plataformas e com softwares de última geração. Neste evento, comemoramos 85 anos de atividades ininterruptas. Este estudo nos mostra que a marca não é só um logotipo estampado no produto. Ela é um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que ela carrega. Procuramos apresentar informações de qualidade que ajudem as empresas a decidir as melhores estratégias”, disse Tumelero.

“Num jogo de futebol, o tempo pode correr contra ou a favor. Depende de como o time está posicionado e que partida está jogando. O Marcas de Quem de Decide se consolidou favoravelmente com o tempo, esta casa tem muita satisfação em receber este evento”, celebrou Gilberto Petry. O dirigente aproveitou que 2018 é um ano eleitoral para pedir mais clareza na hora de escolher os gestores e valorizar o empresariado. “Além de pensar na viabilidade eleitoral, queremos que elejam as empresas privadas e seus gestores como prioridades em seus compromissos, pois são elas que fazem a economia se movimentar”, pediu.

O prefeito Nelson Marchezan Jr. elogiou os homenageados por administrar de forma não populista, na qual os administradores consigam equilibrar o atributo entre receitas versus despesas. Ele também destacou o papel do Jornal do Comércio: “O JC soube nestes tempos de redes sociais se adaptar, neste momento tão difícil, em que o conteúdo da notícia não consegue mais informar uma parte dos leitores das redes sociais do por que chegamos e para onde vamos. O JC conseguiu sobreviver e dizer não ao populismo da imprensa. Parabéns por não perder a qualidade mesmo em tempos de redes sociais”, parabenizou.

Já o governador José Ivo Sartori recordou a morte do empresário Raul Anselmo Randon, que faleceu na noite deste sábado (3), aos 88 anos. “Perdemos um líder e grande ser humano, Raul Randon. Ele não deve ser olhado como alguém que a gente perdeu. Randon deixou um testemunho e uma prática que devem ser vivenciados especialmente pelas nossas gerações de empreendedores mais jovens, de que a vida tem de ser feita por aquilo que está ao nosso redor”, recordou Sartori.

A Grande Marca Gaúcha da pesquisa de 2018 foi a Gerdau, com 27,8% de lembrança e 24,1% da preferência dos consumidores. O levantamento elencou as empresas mais lembradas e preferidas em 73 categorias. Pela primeira vez, a edição contou com o apoio dos leitores para eleger o Top 10 de marcas mais admiradas (ver abaixo), de uma lista de 60 nomes que se destacaram no cenário empresarial.

O diretor da Qualidata, Paulo Di Vicenzi, apontou que recordar as marcas é um modo de permanecer forte na memória da população. A cobertura completa do evento e os resultados dos líderes estarão no site do Marcas de Quem Decide e na edição especial do dia 26 de março em caderno especial.

Marcas Top 10

Cia Zaffari

Moinhos de Vento

Lojas Renner

Panvel

Rede Marista

Pucrs

Sicredi

Tramontina

Ufrgs

Unimed

Publicado em 06/03/2018.