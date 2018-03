Marcas de Quem Decide chega à 20ª edição nesta terça-feira





Cerimônia contará com a presença de autoridades e terá transmissão simultânea pelas redes sociais e pelo site do Jornal do Comércio

A pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida anualmente pelo Jornal do Comércio e a Qualidata, chega à 20ª edição com novidades. Para começar, o local onde as empresas mais lembradas e preferidas do público receberão as homenagens será, pela primeira vez, o Teatro do Sesi, em Porto Alegre, amanhã, a partir das 8h.

O Marcas chega às duas décadas com as presenças confirmadas de autoridades do Rio Grande do Sul - entre elas, o governador do Estado, José Ivo Sartori.

Também estarão presentes dirigentes de entidades empresariais, executivos de diversos segmentos econômicos, publicitários, gestores de marketing e de branding, jornalistas e lideranças das marcas líderes gaúchas.

O levantamento lista as marcas mais lembradas e preferidas pelos gaúchos em 73 categorias. Neste ano, o público ainda pôde escolher pela internet as Top 10 mais admiradas, de uma lista de 60 nomes que se destacaram ao longo desses 20 anos do projeto.

"O Marcas de Quem Decide é um evento consagrado. É o momento de mostrar a influência das marcas, a variação que elas têm a cada ano. Trata-se de um guia muito importante para o meio empresarial", avalia o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero.

O Marcas de Quem Decide terá cobertura simultânea pelas redes sociais e pelo site do JC , além da publicação de um caderno especial na quarta-feira, dia 7.

A análise completa dos dados da pesquisa - com gráficos, análises, artigos de opinião, entrevistas exclusivas com especialistas e fotos do evento - será compilada em um suplemento de 152 páginas do Marcas de Quem Decide, que circulará encartado no Jornal do Comércio no dia 26 de março.